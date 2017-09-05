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رقم الخبر: 202196 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 16:11 الاقسام: منوعات  
ستيني يتقاعد بعدما تسلق أعلى قمم العالم!

ستيني يتقاعد بعدما تسلق أعلى قمم العالم!

جازف أوسكار كادياتش على مدى أكثر من 30 عاماً بحياته لقهر أعلى القمم في العالم في هملايا وغيره من الجبال تحدوه الرغبة في الارتقاء إلى مصاف كبار المتسلقين العالميين.

ومع بلوغه سن الرابعة والستين يمكنه أن ينسحب والتقاعد بعدما تسلق القمم الأربع عشرة التي يزيد ارتفاعها على ثمانية آلاف متر من دون استخدام الأوكسجين، على ما يؤكد. وحدهم نحو عشرين شخصاً حققوا هذا الإنجاز قبله على ما يبدو. ولا تتوافر أي هيئة رسمية يمكنها أن تؤكد إنجازه هذا إلا أن أحداً لا يطعن به وهو معروف في أوساط خبراء تسلق الجبال.

باشر مسعاه بعدما نجح في تسلق قمة نانغا باربات (8126 متراً) في العام 1984. وتسلق بعد ذلك خصوصاً جبال ايفرست وماكالو ولوتسه وانابورنا وكاي 2.

وأصبح الأسباني بذلك أكبر متسلقي الجبال سناً يتربع على القمم الـ14 التي يزيد ارتفاعها على ثمانية آلاف متر من دون الاستعانة بالأوكسجين على ما أظهرت بيانات متوافرة جمعها خبراء بأعلى قمم العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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