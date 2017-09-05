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رقم الخبر: 202193 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 16:08 الاقسام: منوعات  
صورة مروعة ليدي لاعب أولمبي بعد رحلة شاقة

صورة مروعة ليدي لاعب أولمبي بعد رحلة شاقة

أظهر المجدف البريطاني الأولمبي أليكس جريجوري ضريبة ممارسة الرياضة على يديه.

وشارك جريجوري، الحاصل على ميداليات ذهبية أولمبية، صورة ليده خلال رحلة استكشافية في القطب الشمالي، وكتب: (هذه يداي بعد قضاء وقت طويل مرتديا قفازات رطبة).

وظهرت يد اللاعب الأولمبي متورمة ومغطاة بالتجاعيد والبثور بعد تعرضها للمياه المجمدة.

وكان جريجوري وفريق بولا رو قد خططا لرحلة إلى القطب الشمالي من ترومسو بالنرويج إلى بلدة لونجياربين، لكن اضطروا إلى إيقافها بعدما تعرضت القوارب لعدة حوادث تركتهم محاصرين في جزيرة نائية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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