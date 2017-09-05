تعرض مؤسسة خيرية نيوزيلندية خمسة آلاف دولار نيوزيلندي (3638 دولارا أميركيا) لمن يرى طائر «كوكاكو» في ساوث آيرلاند وهو أحد أنواع الطيور المستوطنة الذي يُعتقد على نحو أكثر احتمالاً أنه انقرض.

والطائر، الذي لديه لغد برتقالي مميز تحت رقبته لا يوجد إلا في نيوزيلندا وكان منتشراً سابقاً في غابات ساوث آيلاند وستيوارد آيلاند. وقبل عام 2013، تم تصنيفه على أنه منقرض، لكن بعد بعض المشاهدات الموثوق بها للطائر، أعيد تصنيفه بسبب نقص البيانات، بالتالي أثار عملية بحث للحصول على مزيد من المعلومات.

وقال رئيس مؤسسة شاريتابل تراست الخيرية في ساوث آيلاند إيوان كيندي في بيان إن البحث عما يمكن أن يكون أندر طائر على كوكب الأرض يعد مسألة عاجلة. وأضاف «إذا كان طائر كوكاكو في ساوث آيلاند مازال موجوداً، سيكون هناك عدد قليل جدا منه. نحتاج إلى تحديد مكان الطيور قريباً حتى يكون هناك نجاح أكبر لحماية البيئة».

وسيكون دفع المكافأة فور أن توافق إحدى لجان خبراء علماء الطيور في نيوزيلندا على أن الطائر موجود.