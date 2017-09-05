من الصعب على الإنسان تحمل فقدان أشياء عزيزة على قلبه. وهو ما حدث مع امرأة ضاع منها خاتم خِطبَتِها الألماس. لكن تبدو المصادفات، أكبر بكثير من فكرة الفقدان، وتعيد الأشياء برغم الأمل الضئيل.

ووفق صحيفة «دايلي ميل» فإن تاتيانا فرنانديز (49 عاماً) وهي موظفة في شركة «أمازون» فقدت خاتم خطبتها في علبة تحوي كتب أطفال، أثناء توضيبها لإرسالها على بعد 200 ميل. وبحثت عنه لوقت طويل مع خطيبها ستيوارت أونيل (52 عاما) وزملائهما، إلا أنهم استسلموا في النهاية عندما لم يثمر البحث عن نتيجة، ثم فوجئوا لاحقاً بإتصال من إحدى العميلات في مانشستر، لإكتشافها أن الخاتم أرسل إليها عن طريق الخطأ.