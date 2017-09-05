نجح المنتخب الليبي في الثأر من منافسه الغيني وتفوق عليه بالمنستير بهدف لصفر، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وبهذا الفوز اقتنص المنتخب الليبي أول 3 نقاط له في التصفيات، فيما تجمد رصيد غينينا عند 3 نقاط.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر حمدو المصري في الدقيقة 36، وحاول الفريق الغيني الضغط على منافسه في الدقائق الأولى وسط ارتباك واضح للمنتخب الليبي إلا أن الغينيين لم ينجحوا في الوصول لشباك نشنوش.

وفي بداية الشوط الثاني، كاد المنتخب الغيني أن يعدل النتيجة بعد كرة مرفوعه من فرانسوا كمانو.

وتلقى لاعب وسط المنتخب الليبي محمد الشبلي بطاقة حمراء في الدقيقة 63، بعد حصولة على الإنذار الثاني.

وأنقد نشنوش هدفا للفريق الغيني في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز ليبيا.

كما تعادل المنتخب الكاميروني أمام ضيفه المنتخب النيجيري بهدف لمثله.