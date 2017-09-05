  • الثلاثاء ١٣ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202153 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 11:16 الاقسام: رياضة  
ليبيا تبدد آمال غينيا في الصعود إلى كأس العألم

ليبيا تبدد آمال غينيا في الصعود إلى كأس العألم

نجح المنتخب الليبي في الثأر من منافسه الغيني وتفوق عليه بالمنستير بهدف لصفر، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وبهذا الفوز اقتنص المنتخب الليبي أول 3 نقاط له في التصفيات، فيما تجمد رصيد غينينا عند 3 نقاط.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر حمدو المصري في الدقيقة 36، وحاول الفريق الغيني الضغط على منافسه في الدقائق الأولى وسط ارتباك واضح للمنتخب الليبي إلا أن الغينيين لم ينجحوا في الوصول لشباك نشنوش.

وفي بداية الشوط الثاني، كاد المنتخب الغيني أن يعدل النتيجة بعد كرة مرفوعه من فرانسوا كمانو.

وتلقى لاعب وسط المنتخب الليبي محمد الشبلي بطاقة حمراء في الدقيقة 63، بعد حصولة على الإنذار الثاني.

وأنقد نشنوش هدفا للفريق الغيني في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز ليبيا.

كما تعادل المنتخب الكاميروني أمام ضيفه المنتخب النيجيري بهدف لمثله.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0639 sec