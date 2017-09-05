كان أول هدف دولي يسجله ماير بيفان وهدف عكسي من هاديس جاجام كافيين لتتأهل نيوزيلندا إلى جولة فاصلة على مكان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع جزر سولومون يوم الثلاثاء.

ومنحت النتيجة في إياب الدور الأخير من تصفيات الأوقيانوس الفوز لنيوزيلندا 8-3 في مجموع المباراتين عقب انتصارها 6-1 في الذهاب في أوكلاند.

وسجل ميكا ليالافا من ركلة جزاء في الشوط الأول والقائد هنري فارادو في الشوط الثاني للفريق صاحب الأرض الذي استفاد من الطقس شديد الحرارة في هونيارا ليقدم عرضا أفضل من الذي قدمه يوم الجمعة الماضي.

وستلتقي نيوزيلندا التي تأهلت لكأس العالم مرتين في عامي 1982 و2010 مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وهو حاليا الأرجنتين بطلة العالم مرتين، في مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة في نوفمبر تشرين الثاني.