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رقم الخبر: 202151 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 11:15 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران للكرة الشاطئية في المركز الثاني بالتصنيف العالمي
لأوّل مرة في تأريخه ..

منتخب ايران للكرة الشاطئية في المركز الثاني بالتصنيف العالمي

أحتل منتخب ايران المركز الثاني بالتصنيف الصادر عن لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر اغسطس/آب 2017، وذلك لأول مرة في تأريخه.

وحصل منتخب ايران على 3081 نقطة في التصنيف العالمي فيما تربعت البرازيل على الصدارة بـ 4563 نقطة ونالت البرتغال 3036 نقطة لتحل ثالثا بالترتيب.

وكانت ايران قد أحتلت المركز الثالث بتصنيف شهر يوليو/تموز 2017، بـ 3313 نقطة بعد كل من البرازيل والبرتغال.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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