أحتل منتخب ايران المركز الثاني بالتصنيف الصادر عن لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر اغسطس/آب 2017، وذلك لأول مرة في تأريخه.

وحصل منتخب ايران على 3081 نقطة في التصنيف العالمي فيما تربعت البرازيل على الصدارة بـ 4563 نقطة ونالت البرتغال 3036 نقطة لتحل ثالثا بالترتيب.

وكانت ايران قد أحتلت المركز الثالث بتصنيف شهر يوليو/تموز 2017، بـ 3313 نقطة بعد كل من البرازيل والبرتغال.