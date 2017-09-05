بدأت وحدات الجيش العربي السوري المكلفة بفك الحصار على مدينة دير الزور بقصف مواقع «داعش» على جبل الثردة جنوبي مطار المدينة المحاصر، ما تسبب بخسار كبيرة جدا في صفوف التنظيم>

وسيطر الجيش على بلدة الشولا على طريق كباجب – دير الزور التي تبعد نحو 22 كم عن منطقة دوار البانوراما، فيما رفع العلم السوري فوق مقبرة النصارى.

كما سيطر على سيطر على «رجم غالب» و«تل غريطة» و«سوح الخرايج» بريف دير الزور الغربي، وفق مصادر خاصة لشبكة عاجل الإخبارية، والتي أكدت أن القوات القادمة لفك الحصار التقت ناريا مع القوات داخل المدينة، حيث باتت القوات الموجودة في محيط الفوج 137 القوات تشاهد القادمين باتجاهها من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة. وتتهيأ لاستقبالهم وتفكك الألغام التي سبق لها أن زرعتها في محيط الفوج أثناء معاركها مع إرهابيي التنظيم.

ووفق المصادر تقدمت وحدات الجيش من محور ثان في ريف دير الزور الجنوبي الغربي وسيطرت على بلدة كباجب الواقعة على طريق دير الزور السخنة

وأكدت المصادر أن قوات الجيش على بعد أقل من 3 كيلومترات لفك حصار «داعش» عن المدينة وقاعدتها العسكرية، ليتم إعلان النص خلال الساعات القادمة، وسط انهيا في صفوف «داعش»، تزامناً مع هروب جميع قيادات ومسلحي تنظيم داعش الاجانب من المعارك الدائرة في محاور التقدم باتجاه فك الحصار تاركين خلفهم المسلحين المحليين وسط انهيارات واسعة وتخبط واضح في صفوف التنظيم في كامل المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الجيش السوري حقق نجاحات مهمة في هجومه على مواقع تنظيم «داعش» بريف دير الزور.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن مجموعة القوات السورية بقيادة الجنرال سهيل الحسن، والعاملة في ريف الرقة الجنوبي، تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من التقدم على مسافة 8 كم، وسيطرت على تلين استراتيجيين.

أما وحدات الجيش التي تتقدم على محور آخر من جهة مدينة السخنة، فتمكنت من طرد الإرهابيين من مواقعهم على طريق تدمر -دير الزور.