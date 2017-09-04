قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان مسؤولي الدول اعربوا عن اشادتهم بالطابع السياسي في ايران عبر قبولهم الدعوة للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية.

واضاف لاريجاني خلال اجتماعه مع الكوادر المنتسبة الى مجلس الشورى الاسلامي، قائلا ان اقامة مراسم اداء اليمين الدستورية الرئاسية في نسختها الثانية عشرة بمقر البرلمان قدمت للعالم مفاهيم خاصة.

واشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالملحمة التي سطرها الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية الاخيرة عبر طوابير ممتدة ما ادى الى فشل مؤامرات الاعداء وامريكا الرامية الى تهميش الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا ان الفضل الاساسي في هذا الانجازات يعود الي الشعب.

وفي جانب آخر من تصريحاته جدد لاريجاني مواقف ايران المساندة للقضية الفلسطينية؛ قائلا ان مشاركة العديد من الاحزاب وقادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية خير دليل على مواصلة هذا الدعم خلافا لمواقف الكثير من البلدان التي لا تعترف بهذه التيارات؛ واضاف: 'نحن لن نغير من مواقفنا ولا نتقيد بالديمقراطية نزولا عند رغبات البعض واحتراما لهم'.

واردف قائلا ان الجمهورية الاسلامية ابدت رفضها للجرائم الاخيرة في بورما والتي واجهت سكوتا من جانب المجتمع الدولي؛ كما تواصل مواقفها حيال الوضع في اليمن وسوريا والبحرين؛ وتساندهم للانتصار في ساحات القتال ضد الارهاب؛ مؤكدا ان الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة خير دليل على هذه الرؤية في ايران.