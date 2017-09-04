كشف المتحدث بإسم وزراة الخارجية بهرام قاسمي عن زيارة مرتقبة لوفدين سعوديين للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مبينا ان الهدف الرئيس من زيارة الوفد السعودي هو تفقد المراكز الدبلوماسية.

واضاف قاسمي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء قائلا، ان هذه الزيارة كانت مرتقبة منذ فترة بين البلدين وتقرر ان يتجه وفدان ايرانيان الى السعودية، كما تقررت زيارة وفدين سعوديين الى ايران.

واكد المتحدث باسم الخارجية ان الهدف الرئيس من هذه الزيارة هو تفقد المراكز الدبلوماسية وان الوفد السعودي حصل على تأشيرات الدخول الخاصة به قبل شهر، فيما استلم الوفد الايراني التأشيرات اليوم.

وتابع قائلا انه لا يمكن تحديد تاريخ معين، لكن حسب تقديري ستتم الزيارة بعد أيام الحج.

وفي جانب آخر من تصريحاته الصحفية تطرق قاسمي الى زيارة مندوب الرئيس الروسي الخاص الى سوريا للجمهورية الاسلامية الايرانية ؛ مبينا ان الجانبين الايراني والروسي على تواصل مستمر والزيارات متبادلة بينهما حيث يتم بصورة منتظمة استعراض القضايا والتطورات الاقليمية والتشاور حولها بين الطرفين.