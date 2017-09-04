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رقم الخبر: 202145 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 20:22 الاقسام: محليات  
الوزيران ظريف وجاويش أوغلو يبحثان وضع مسلمي ميانمار
في اتصال هاتفي بينهما..

الوزيران ظريف وجاويش أوغلو يبحثان وضع مسلمي ميانمار

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف وضع مسلمي إقليم أراكان في ميانمار.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين الاثنين، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.
 
ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهنغيا، حسب تقارير إعلامية.
 
ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الانتهاكات، لكن المجلس الأوروبي للروهنغيا أعلن، الإثنين الماضي، مقتل ما بين ألفين و 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.
 
فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق اليوم، فرار أكثر من 87 ألف من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلادش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم خلال 10 أيام الأخيرة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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