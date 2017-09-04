يشار إلى أن "البدون" في الكويت هم فئة من سكان الدولة، لا تحمل الجنسية الكويتية ولا غيرها، وكان معظمهم يخدمون في الجيش والشرطة بالبلاد، قبل الغزو العراقي عام 1990.

وبلغ تعداد "البدون" قبل 1990 نحو 250 ألفا، وانخفض العدد إلى النصف تقريبا بعد تحرير الكويت عام 1991، وتعد أوضاع هذه الفئة السكانية المعيشية وحقوقهم، من القضايا الشائكة في مجال حقوق الإنسان بالكويت، حسب منظمات حقوقية.