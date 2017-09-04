كشف الكاتب الصحفي العراقي داوود البصري أن الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم تلقى مبلغًا قدره مليون ريال من الديوان الملكي السعودي، في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقال البصري في تدوينات له عبر حسابه على "تويتر": "فؤاد الهاشم الذي يدعو لانقلاب يطيح بأمير قطر تميم بن حمد سبق له أن تلقى قبل فترة "هدية" مليون ريال سعودي من الديوان الملكي أيام الراحل عبدالله".

وأضاف البصري في تغريدة أخرى: "أقسم بالله العظيم بأن فؤاد الهاشم هو الذي قال لي شخصيًا بأنه استلم مليون ريال سعودي كهدية من الديوان الملكي السعودي والله على ما أقول شهيد".

ولفت الصحافي العراقي إلى أنه "ليس لي أي خلاف شخصي مع الهاشم مطلقًا بل كان صديقي ولا مصلحة لي في الإساءة له أو التجني عليه، لا أقول سوى الحقائق الثابتة".

يشار إلى أن فؤاد الهاشم من أكثر الكتاب الكويتيين المحرضين على قلب نظام الحكم في قطر وتعيين عبد الله علي آل ثاني المقرب من السعودية بديلًا لتميم بن حمد آل ثاني.

وقد قال الهاشم في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "سوف أزور قطر والتقي بأهلها وأتجول بشوارعها بعد زوال الغمة وعودة عبدالله بن علي منصورًا من الله وناصرًا لشعبه".