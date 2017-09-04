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رقم الخبر: 202140 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: عربيات  
البحرين.. منع قيادي في جمعية "وعد" من السفر

البحرين.. منع قيادي في جمعية "وعد" من السفر

كشف عضو جمعية "وعد" الناشط يوسف الخاجة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن السلطات البحرينية منعت الأمين العام السابق للجمعية رضي الموسوي من السفر، وذلك أثناء توجهه للمطار للسفر في 3 من أيلول/سبتمبر في إجازة خاصة.

وكانت النيابة العامة قد استدعت رضي الموسوي العام الماضي، واتهمته بالتجمهر في منطقة الدراز التي هي مسقط رأسه وبها منزل والديه.

يذكر أن السلطات البحرينية منعت عشرات الشخصيات البحرينية الحقوقية والسياسية والدينية من السفر، من دون أن يعرف عدد منهم أسباب المنع، فيما عرف آخرون أخيراً بأن سبب المنع مرتبط بوجود قضايا مازالت في النيابة العامة.

وبدأ المنع من السفر في شهر حزيران/يونيو من عام 2016 إذ كان لمجموعة بسيطة من الحقوقيين والسياسيين، ومنذ ذلك الحين بدأت السلطات تتوسع في استخدام قرارات منع السفر بحق المواطنين.

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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