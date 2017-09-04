قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أن تنظيم داعش يحاول دخول المناطق الساحلية بين الحين والآخر بمجموعات صغيرة انطلاقا من المناطق الصحراوية التي يستقرون بها حاليًا، وقاموا بخطف بعض المدنيين من سكان المنطقة "واستطلاعنا يراقب ويتابع تحركاتهم".

وأكد المسماري في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية، الاثنين، أن وحدات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الليبية تراقب وتتابع تحركات التنظيمات الإرهابية، موضحًا أن تحركات تنظيم داعش تأتي تزامنًا مع تحشيد لما يُعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بالتعاون مع ميليشيات البنيان المرصوص.

وتأتي هذه الأنباء بعد حوالي أسبوع من نشر داعش مقطع فيديو يظهر فيه استعادة نشاطه ببعض المناطق الصحراوية الليبية عبر انتشار دوريات لعدد من عناصره في منطقة أبوقرين (شمال غرب/ على الطريق بين مدينتي مصراتة وسرت)، ومدينة الجفرة وسط ليبيا، ومن حوالي أسبوعين من تبنيه عملية ذبح جنود ليبيين.

وكان الجيش الليبي قد تمكن من طرد عناصر داعش من عدة مدن ليبية في الفترة ما بين 2015 – 2017، بكل من درنة وبنغازي.

من جهة اخرى اجرى وزير الداخلية الإيطالي ماركو منيتي، الإثنين، زيارة رسمية إلى الجزائر، بحث خلالها الأزمة الليبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري، إن زيارة وزير الداخلية الإيطالي تمثل فرصة للقاء نظيره نور الدين بدوي، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، حيث من المقرر أن يناقش معهما عدة محاور أهمها قضايا الأمن وحركة تنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية.

وتعتبر روما الجزائر بلدًا رئيسيًّا في المنطقة، تنسق معه في العديد من المجالات، وعلى رأسها العمل على استقرار ليبيا من خلال الحوار والتوافق، والتنسيق الأمني في منطقة الساحل، لكن في مسألة الهجرة تدعو الجزائر إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة.

فيما تجدد روما الدعوة لتخصيص أموال لوقف تدفقات الهجرة عبر الممر الليبي، باقتراح إنشاء مراكز للمهاجرين في جنوب ليبيا وفي النيجر وتشاد، تديرها الأمم المتحدة.