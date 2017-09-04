* دول "بريكس" تدعو إلى حوار سياسي في اليمن

أعربت مجموعة "بريكس" في مشروع البيان الختامي لقمتها التاسعة المنعقدة في الصين، الاثنين، عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن.

ودعت مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) إلى وقف إطلاق النار والبدء في حوار سياسي بين جميع الأطراف.

يذكر أن السعودية تقود عدوانا عسكريا على اليمن منذ 26 مارس 2015، قتلت وجرحت فيه آلاف المدنيين بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل والبنى التحتية في اليمن.

كما يفرض تحالف العدوان السعودي الأمريكي حصارا اقتصاديا خانقا على اليمن تسبب بتردي الأوضاع الإقتصادية والصحية وانتشار الأمراض.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في 29 أغسطس الماضي، أن 10 آلاف و373 مواطنا استشهدوا جراء القصف المباشر لتحالف العدوان فيما بلغ عدد الذين توفوا جراء العدوان والحصار 247 ألف مواطن نتيجة انعدام الأدوية وانتشار الأوبئة وسوء التغذية وأمراض الفشل الكلوي.

وعلى المستوى الميداني دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الاثنين، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، أطلقت فجر الاثنين، صاروخين من نوع زلزال2 محلية الصنع على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال منطقة يختل غرب محافظة تعز.

وأكد المصدر أن الصاروخين أصابا هدفهما بدقة علية، ما تسبب في تكبيد المرتزقة خسائر جسمية في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات وتحصينات الغزاة ومرتزقتهم بالقذائف المدفعية والهاون شمال يختل.

إلى ذلك قتل وجرح 9 من مرتزقة العدوان في جبهات وادي صالة وموزع بمحافظة تعز، ومديرية صرواح بمحافظة مأرب، ومديرية نهم، الاثنين.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد تمكنوا، الأحد، من تدمير آليتين لمرتزقة العدوان واغتنام عتاد عسكري في عملية هجومية على مواقعهم في جبل المرزم بوادي الغيل بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز.

كما قصفت قوة الإسناد الصاروخي للجيش واللجان الشعبية بعدد من صواريخ الكاتيوشا جرافة عسكرية وتجمعا لأفراد وأطقم الغزاة والمرتزقة غرب معسكر خالد بذات المديرية، فيما قصفت المدفعية تجمعات مرتزقة الغزو شمال السلسلة الجبلية لمديرية ذباب وحققت إصابات دقيقة.

كما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، مساء الأحد، تحصينات وتجمعات للجنود السعوديين ومرتزقته في عدد من المواقع بجيزان ونجران.

ففي جيزان، أفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تحصينات للجيش السعودي في منطقة العبادية بعدد من القذائف.

وفي نجران، أكد المصدر استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء بقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة.

وكانت القوة المدفعية للجيش واللجان قد استهدفت ايضاً الاحد، معسكر العطار السعودي في جيزان بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

هذا ولقي أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، فجر الاثنين، في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية، نفذت عملية عسكرية على مواقع مرتزقة العدوان في تبة القناصين بمديرية الغيل بالمحافظة.

وأوضح المصدر أنه سبق العملية تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة لمواقع المرتزقة المُستهدفة.

وأكد مقتل وجرح أعداد من المرتزقة خلال العملية، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة متنوعة، مشيرا إلى فرار من تبقى من المرتزقة عقب عملية الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في تبة القناصين.

إلى ذلك أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا من نوع كاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة في سدباء بالمحافظة.

كما لقي خمسة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم خلال عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بالمحافظة.

وكان عدد من مرتزقة العدوان قد لاقوا مصرعهم وجرح آخرون وتم اغتنام أسلحة، الأحد، خلال عملية للجيش واللجان في التبة الحمراء بمديرية خب والشعف، كما تم إحباط محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان في حام المتون.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الاثنين، مصرعهم وجرح آخرون في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت موقعهم في أطراف مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة في تباب النهدين بمنطقة القتب في مديرية نهم.

وأكد المصدر وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة جراء العملية، بالإضافة إلى تدمير واغتنام أسلحة كانت بحوزتهم.

وكان الجيش واللجان قد شنوا، الأحد، عمليات هجومية خاطفة على مواقع منافقي العدوان جنوب القرن وجنوب غرب القتب بمديرية نهم بالتزامن مع استهداف صاروخي وتمشيط بمختلف العيارات النارية أدى إلى مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة.

تأتي هذه العمليات النوعية بعد أقل من 24 ساعة على شن عملية هجومية مماثلة على مواقع المرتزقة جنوب القرن بمديرية نهم.

وشن الجيش واللجان الشعبية هجوما على مواقع مرتزقة العدوان في عيدة الشرقية بمنطقة المجاوحة وأخرى في وادي نملة وجبل وتران والتباب المجاورة بمحاذاة مديرية نهم، قتل وجرح فيها أعداد كبيرة منهم.