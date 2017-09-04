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رقم الخبر: 202135 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: محليات  
ظريف: جنوب افريقيا صديقاً جيداً لايران لاسيما خلال فترة الحظر
مستقبلاً باليكا مبيتي

ظريف: جنوب افريقيا صديقاً جيداً لايران لاسيما خلال فترة الحظر

اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، جنوب افريقيا صديقا جيدا لايران لاسيما خلال فترة الحظر، مؤكدا ان بامكان ايران ان تكون شريكا جيدا وموثوقا لجنوب افريقيا في المنطقة.
جاء ذلك لدى استقبال ظريف في طهران رئيسة مجلس النواب الجنوب افريقية حيث دعا الى تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات لاسيما التعاون المصرفي .
ووصف ظريف جنوب افريقيا بالبلد الصديق في الظروف الصعبة والذي سارع الى مساعدة ودعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما خلال مرحلة الحظر.
بدورها رحبت رئيسة مجلس النواب الجنوب افريقية خلال اللقاء بتوفير التسهيلات والسعي لتعزيز العلاقات الثنائية اكثر فاكثر ولاسيما على صعيد التعاون المصرفي .
كما تطرقت الى الطاقات الكثيرة المتاحة بين البلدين وضرورة التعاون لاستثمارها.
وبحث الجانبان خلال اللقاء حول لجنة التعاون المشتركة والزيارة المرتقبة للرئيس الايراني الى جنوب افريقيا والاتفاق النووي والتطورات الاقليمية ولاسيما قضية فلسطين.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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