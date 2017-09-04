اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي ان رحلات عودة الحجاج الايرانيين الى البلاد ستبدأ صباح الثلاثاء من مطار جدة وبالتزامن ستغادر بعض قوافل الحجاج مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة.

واشار حميد محمدي، الى التنسيق القائم مع مسؤولي مؤسسة الطيران ووزارة الحج السعوديتين للاسراع في عملية عودة الحجاج الايرانيين والمزيد من الاستفادة من تسهيلات مطار المدينة المنورة، موضحا انه وفق الخطة المعدة فان قسما من الحجاج الايرانيين سينقلون من مطار المدينة فضلا عن مطار جدة.

واوضح، ان رحلات عودة الحجاج الايرانيين من مطاري جدة والمدينة تم تنظيمها باتجاه 20 مطارا في مختلف محافظات البلاد.