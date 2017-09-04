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|رقم الخبر: 202134
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 19:20
|الاقسام: محليات
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الثلاثاء.. بدء عودة قوافل الحج الايرانية الى أرض الوطن
اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي ان رحلات عودة الحجاج الايرانيين الى البلاد ستبدأ صباح الثلاثاء من مطار جدة وبالتزامن ستغادر بعض قوافل الحجاج مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة.
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