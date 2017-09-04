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رقم الخبر: 202133 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: محليات  
السفير الاسترالي يؤكد دعم بلاده بقوة للاتفاق النووي

السفير الاسترالي يؤكد دعم بلاده بقوة للاتفاق النووي

اكد السفير الاسترالي في طهران ايان بيكز دعم بلاده القوي للاتفاق النووي، معتبرا ذلك فرصة لتقدم ايران وارساء السلام في المنطقة.
وخلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الاسترالية محمود صادقي، اكد السفير بيكز اهمية تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.
واضاف، ان الحكومة والبرلمان الاسترالي يؤكدان على الارتقاء بمستوى التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واعلن السفير الاسترالي دعم بلاده للاتفاق النووي وقال، ان كانبيرا تدعم الاتفاق النووي بقوة وتعتبره فرصة لتقدم ايران وارساء السلام في المنطقة.
واكد على مواصلة المحادثات القنصلية لحل مشاكل المهاجرين الايرانيين في استراليا وتنمية العلاقات بين المراكز العلمية والجامعية بين البلدين.
من جانبه اشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الاسترالية الى العلاقات السياسية والاقتصادية القديمة بين البلدين وقال، انه في ظل الاجواء الجديدة توفر الكثير من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتي يمكن استثمارها في مسار نمو وتطوير العلاقات وتوفير مصالح الشعبين.
وانتقد صادقي قرار الكونغرس الاميركي ضد ايران وقال، ان قرار الكونغرس الاميركي في فرض الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية يتعارض مع القوانين والقرارات الدولية تماما وليس بامكان الرئيس الاميركي التنصل من تعهدات بلاده في اطار الاتفاق النووي.
واكد صادقي في جانب اخر من حديثه على حل مشاكل المهاجرين والرعايا الايرانيين في استراليا، ومواصلة المحادثات القنصلية بين وزارتي الخارجية في البلدين في هذا الاطار.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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