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رقم الخبر: 202132 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: محليات  
قائد عسكري: العالم الاسلامي لن يكون ساحة يصول فيها الاستعمار الغربي

قائد عسكري: العالم الاسلامي لن يكون ساحة يصول فيها الاستعمار الغربي

اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي بأن العالم الاسلامي سوف لن يكون من الان فصاعدا ساحة يصول ويجول فيها الاستعمار الغربي خاصة اميركا وبريطانيا.
وخلال مراسم اقيمت في بلدة دلوار التابعة لمدينة تنكستان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد احياء للذكرى السنوية 102 لاستشهاد رئيس علي دلواري بطل المقاومة ضد الاستعمار، قال العميد سلامي، انه على الغربيين الاتعاظ من التاريخ لانه سوف لن يتكرر لهم، فالعالم الاسلامي اليوم خاصة ايران هو الان في طور التقدم والتكامل وان مسلمي العالم اخذوا يستعيدون هويتهم الدينية والاصيلة.
واضاف، انه لا تهديد يمكنه اليوم تغيير مسار حركة العالم الاسلامي لان الثورة الاسلامية في ايران قد بنت صروحا راسخة على مستوى العالم الاسلامي.
واكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، ان ايران الاسلامية تعبر من تحدى الحظر في طريق نموها وتطورها لان هذه السياسة الاميركية البالية انما هي في الحقيقة بمثابة دق الماء في الهاون.
واشار الى ذكرى الشهيد رئيس علي دلواري وتضحياته وتصديه للاستعمار البريطاني وقال، ان شهداء من امثال الشهيد رئيس علي دلواري هم تجسيد لخلود شعب وان هذا الشهيد يعد لايران خاصة لمنطقة دلوار في محافظة بوشهر المنجبة للابطال فخرا كبيرا وقيما.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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