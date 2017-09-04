* الصهاينة أنكروا الأمر في البداية ولكنهم اعترفوا بعد ان كشفنا عن المعلومات المتعلقة بها

كشف قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني العميد فرزاد اسماعيلي عن تفاصيل لم تنشر عن عملية اسقاط الطائرة الصهيونية المسيرة "هرمس" في الاجواء الايرانية قبل 3 اعوام.

وفي حوار مع التلفزيون الايراني، قال العميد اسماعيلي حول عملية اسقاط الطائرة المسيرة، ان الدفاع الجوي الايراني سمح لطائرة التجسس الصهيونية "هرمس" بالدخول في اجواء البلاد وهيأ قناة عبور لها من بين 4 طائرات مدنية ومن ثم استهدفها الحرس الثوري بصاروخ.

واضاف، ان هذه الطائرة المسيرة المتخفية عن الرادار وذات المقطع العرضي الراداري الضئيل جدا، دخلت اجواء البلاد من مسار الطائرات المدنية وكانت هنالك 4 طائرات مدنية الى جانبها الا ان كل طياريها قالوا بانهم لم يروا الصاروخ الذي دمر "هرمس" نظرا للمهنية العالية جدا في التتبع والاستهداف.

وتابع قائلا، ان هذه الطائرة المسيرة كان يمكنها عمل الكثير ولكن كان يجب ان تقع في الفخ وقد ُسمِح لها ان تحلق في الاجواء الايرانية لمدة ساعة وربع الساعة.

وقال، انه وبعد اسقاط طائرة التجسس الصهيونية هذه، انكر الكيان الصهيوني الامر في البداية لكنه اعترف تاليا بعد ان كشفنا عن المعلومات المتعلقة بها.

يذكر ان الطائرة الصهيونية المسيرة "هرمس" قد تم اسقاطها قبل 3 اعوام من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري بصاروخ قرب منشأة نطنز النووية في اصفهان وسط ايران.