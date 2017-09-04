  • الإثنين ١٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202131 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: محليات  
تفاصيل تنشر لأول مرة عن إسقاط الطائرة الصهيونية "هرمس" في أجواء ايران
أعلن عنها قائد الدفاع الجوي

تفاصيل تنشر لأول مرة عن إسقاط الطائرة الصهيونية "هرمس" في أجواء ايران

* الصهاينة أنكروا الأمر في البداية ولكنهم اعترفوا بعد ان كشفنا عن المعلومات المتعلقة بها
كشف قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني العميد فرزاد اسماعيلي عن تفاصيل لم تنشر عن عملية اسقاط الطائرة الصهيونية المسيرة "هرمس" في الاجواء الايرانية قبل 3 اعوام.
وفي حوار مع التلفزيون الايراني، قال العميد اسماعيلي حول عملية اسقاط الطائرة المسيرة، ان الدفاع الجوي الايراني سمح لطائرة التجسس الصهيونية "هرمس" بالدخول في اجواء البلاد وهيأ قناة عبور لها من بين 4 طائرات مدنية ومن ثم استهدفها الحرس الثوري بصاروخ.
واضاف، ان هذه الطائرة المسيرة المتخفية عن الرادار وذات المقطع العرضي الراداري الضئيل جدا، دخلت اجواء البلاد من مسار الطائرات المدنية وكانت هنالك 4 طائرات مدنية الى جانبها الا ان كل طياريها قالوا بانهم لم يروا الصاروخ الذي دمر "هرمس" نظرا للمهنية العالية جدا في التتبع والاستهداف.
وتابع قائلا، ان هذه الطائرة المسيرة كان يمكنها عمل الكثير ولكن كان يجب ان تقع في الفخ وقد ُسمِح لها ان تحلق في الاجواء الايرانية لمدة ساعة وربع الساعة.
وقال، انه وبعد اسقاط طائرة التجسس الصهيونية هذه، انكر الكيان الصهيوني الامر في البداية لكنه اعترف تاليا بعد ان كشفنا عن المعلومات المتعلقة بها.
يذكر ان الطائرة الصهيونية المسيرة "هرمس" قد تم اسقاطها قبل 3 اعوام من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري بصاروخ قرب منشأة نطنز النووية في اصفهان وسط ايران.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0622 sec