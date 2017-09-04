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|رقم الخبر: 202130
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 19:06
|الاقسام: محليات
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تحديد هوية جثمان شهيد الدفاع عن المقدسات محمود شفيعي
تم تحديد هوية جثمان الشهيد محمود شفيعي الذي استشهد في مهمة استشارية دفاعا عن مراقد اهل البيت(ع) في سوريا.
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