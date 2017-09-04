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رقم الخبر: 202130 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: محليات  
تحديد هوية جثمان شهيد الدفاع عن المقدسات محمود شفيعي

تحديد هوية جثمان شهيد الدفاع عن المقدسات محمود شفيعي

تم تحديد هوية جثمان الشهيد محمود شفيعي الذي استشهد في مهمة استشارية دفاعا عن مراقد اهل البيت(ع) في سوريا.
وحددت هوية جثمان الشهيد محمود شفيعي من خلال اجراء اختبار الـ DNA على جثمانه الطاهر.
وكان الشهيد قد شارك في مهمة استشارية في سوريا عام 2015 دفاعا عن مراقد اهل البيت(ع) واستشهد خلال المواجهات مع الارهابيين التكفيريين في منطقة خان طومان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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