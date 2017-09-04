تحديد هوية جثمان شهيد الدفاع عن المقدسات محمود شفيعي تم تحديد هوية جثمان الشهيد محمود شفيعي الذي استشهد في مهمة استشارية دفاعا عن مراقد اهل البيت(ع) في سوريا.