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رقم الخبر: 202129 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:01 الاقسام: محليات  
نقوي حسيني يؤكد عدم سماح ايران للغرب بزيارة منشآتها العسكرية
ويدعو واشنطن للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي

نقوي حسيني يؤكد عدم سماح ايران للغرب بزيارة منشآتها العسكرية

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "سيد حسين نقوي حسيني" إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تسمح لأي طرف أجنبي بزيارة منشآتها العسكرية.
وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء أشار نقوي حسيني إلى مزاعم المسؤولين الأمريكيين حول "زيارة المنشآت العسكرية الإيرانية"؛ وقال: "كما أكّد الكثير من المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإيرانيين مرارا، فإن المراكز العسكرية الإيرانية لا ترتبط مطلقا بالمنشآت النووية ولا تدخل ضمن أنشطتنا النووية".
ونوّه إلى أن المنشآت العسكرية في كل الدّول تعد من الاقسام السرية فيها، مضيفا : " إيران لن تسمح لأي طرف أجنبي بزيارة منشآتها العسكرية. وإذا كانوا يملكون موضوعا ما حول الاتفاق النووي فيمكنهم التحدث الى الدبلوماسيين الإيرانيين واجراء مباحثات معهم؛ لكن يجب أن يعلموا بأن المنشآت العسكرية الايرانية هي منشآت سرية وأبواب زيارتها موصدة في وجه الأجانب".
وأكّد نقوي حسيني على أن زيارة الغربيين للمنشآت العسكرية الإيرانية لن تكون متاحة مطلقة؛ مشددا على أن احد مقومات الحفاظ على جهوزية البلاد لمواجهة الاخطار يكمن في الإمكانات والقدرات العسكرية والتي بطبيعة الحال ينبغي الحفاظ على سريتها.
وقدم المتحدث باسم اللجنة النيابية للامن القومي والسياسة الخارجية، النصيحة الى الامريكان بضرورة الوفاء بتعهداتهم ازاء الاتفاق النووي وأن لا يتجاوزا في تصريحاتهم الخطوط الحمراء الإيرانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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