اعتبر الجنرال (روبرت جي غارد) المساعد التنفيذي السابق لوزير الدفاع الأميركي، ان آلية حكومة ترامب في أفغانستان هي تكرار ذات السياسات الفاشلة للبيت الأبيض في فيتنام وقال: إن الحل الأمثل لإرساء السلام والإستقرار في أفغانستان هو التعاون مع بلدان المنطقة سيما إيران.

وانتقد عضو مجلس إدارة مركز أبحاث مراقبة التسليح وحظر التخصيب في واشنطن، وبشدة خلال حواره الخاص مع (إرنا)، ستراتيجية اميركا الجديدة في افغانستان وأضاف: إن الرئيس الأميركي اولى أهمية قليلة لهذا الموضوع واجرى فقط مشاورات بسيطة مع خبراء وزارة الدفاع والبنتاغون للإعلان عن هذه الاستراتيجية الجديدة.

وأشار هذا الجنرال الأميركي المتقاعد الى دور إيران في المنطقة وأكد أهمية الحوار معها من أجل الوصول الى الحلول المناسبة للقضاء على العنف في أفغانستان، وصرح: على الرغم من وجود العديد من المشكلات السياسية في العلاقات الثنائية بيننا وبين إيران، علينا أن نأخذ بنظر الإعتبار الهواجس الأمنية لإيران وأن نعمل على التفاوض مع الحكومة الإيرانية حول أوضاع أفغانستان وأن نبذل جهدنا في سبيل تحقيق التفاهم معها.

ودعا هذا الجنرال المتقاعد لإرساء الحوار من قبل الحكومة الأميركية مع طهران حول أوضاع أفغانستان وصرح: بعد سقوط طالبان، ساعدت إيران الولايات المتحدة لتشكيل الحكومة الأفغانية وهذه المساعدات كانت إيجابية، وعلى رغم المشكلات السياسية الموجودة بيننا وبين إيران، تمكنا من توقيع إتفاق نووي قيّم معها الذي من شأنه ان يمهد الأرضية لإرساء الحوار والتعاون في مختلف القضايا والمجالات الأخرى.

وأضاف: إن إيران عكس أميركا تتمتع بحدود مشتركة مع أفغانستان ومن حقها القانوني أن يكون لها هواجس بشأن أفغانستان.