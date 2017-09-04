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رقم الخبر: 202127 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: محليات  
منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية تطالب العالم الاسلامي بوضع حدّ لجرائم التطهير العرقي في بورما

منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية تطالب العالم الاسلامي بوضع حدّ لجرائم التطهير العرقي في بورما

اصدرت منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية بيانا نددت فيه بالمجازر الاخيرة ضد المسلمين (الروهينغا) في بورما؛ مطالبة الدول الاسلامية كافة بوضع حدّ لاستمرار جرائم التطهير العرقي واعمال العنف غير الانسانية التي تمارس بحق المسلمين في هذا البلد.
واكد البيان ان مسلمي بورما تعرضوا خلال العقود الاخيرة لأنواع الضغوط بما فيما جرائم التعذيب والتطهير العرقي والتشريد؛ مضيفاً: إن اعمال القتل الاخيرة بحق المسلمين في بورما هي امتداد لذات الاجراءات السابقة وخاصة من جانب التيارات المتطرفة.
واعربت منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، بوصفها مؤسسة ثقافية دولية، في بيانها، عن استنكارها الشديد لجرائم القتل الاخيرة (في بورما)، كما دعت كافة البلدان الاسلامية والمنظمات والمجتمعات الدولية وخاصة منظمة التعاون الاسلامي وكل من تهمه حرمة الانسان وكرامته، الى المتابعة الفاعلة والجادة وعلى الصعيد الدولي بما يؤدي للحؤول دون مواصلة جرائم التطهير العرقي والعنف غير الانساني (في هذا البلد). 
وصرح البيان ان المسلمين في بورما هم اكثر الاقليات المذهبية في العالم عرضة للظلم والاعتداء؛ مضيفاً: إن عدم اكتراث الحكومات والمجتمعات الاسلامية تسبب في استمرار هذه المجازر ضدهم؛ وان هؤلاء الناس مظلومين لم يحرموا من حقهم في امتلاك الارض والتعليم والخدمات العامة فحسب وانما من خلال ممارسات العنف حرموا من حقهم الرئيسي، أي الحياة، حيث يزداد عدد القتلى والمفقودين والمشردين في صفوفهم يوميا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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