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رقم الخبر: 202126 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 18:48 الاقسام: محليات  
وفد قنصلي بريطاني يزور طهران

وفد قنصلي بريطاني يزور طهران

أعلن نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – البريطانية، علي رضا رحيمي، عن زيارة وفد قنصلي بريطاني الى طهران في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأضاف رحيمي خلال حديثه لمراسل إرنا الإثنين، ان هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية، ويضم الوفد عدداً من ممثلي الدائرة القنصلية لوزارة الخارجية البريطانية.
وأشار الى المحادثات والإجراءات المسبقة لزيادة عدد التأشيرات الصادرة للأتباع الإيرانيين من قبل وزارة الخارجية البريطانية وأضاف: من المحتمل أن يحصل الإتفاق بين الطرفين على إصدار عدد أكبر من التأشيرات للمواطنين الإيرانيين خلال المحادثات القنصلية التي ستجري في تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف هذا النائب في مجلس الشورى الاسلامي ان القيود المفروضة على إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين من قبل القسم القنصلي بالسفارة البريطانية في طهران، دفعت ببعض المواطنين الإيرانيين لتقديم طلباتهم للحصول على التأشيرات إلى السفارات البريطانية في البلدان المجاورة، مما خلق العديد من المشاكل لهم. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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