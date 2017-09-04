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|رقم الخبر: 202125
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 18:46
|الاقسام: محليات
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شمخاني يستقبل الثلاثاء ممثل بوتين في الشأن السوري
يستقبل امين المجلس الأعلى للامن القومي علي شمخاني، في طهران الثلاثاء، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري الكساندر لافرنتيف.
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