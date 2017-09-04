شمخاني يستقبل الثلاثاء ممثل بوتين في الشأن السوري يستقبل امين المجلس الأعلى للامن القومي علي شمخاني، في طهران الثلاثاء، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري الكساندر لافرنتيف.