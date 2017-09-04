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رقم الخبر: 202125 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 18:46 الاقسام: محليات  
شمخاني يستقبل الثلاثاء ممثل بوتين في الشأن السوري

شمخاني يستقبل الثلاثاء ممثل بوتين في الشأن السوري

يستقبل امين المجلس الأعلى للامن القومي علي شمخاني، في طهران الثلاثاء، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري الكساندر لافرنتيف.
ومن المقرر ان يتم البحث في هذا اللقاء حول مواقف الحكومات المعنية بالازمة السورية ومسيرة الهدنة والتوافقات الحاصلة وكذلك أحدث التطورات المتعلقة بمواجهة الجماعات الارهابية.
وتهدف زيارة ممثل الرئيس الروسي اجراء مباحثات ومشاورات حول المضي قدما بالمبادرات السياسية والعسكرية والامنية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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