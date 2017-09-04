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رقم الخبر: 202124 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: محليات  
اللواء باقري: قواتنا المسلحة تساعد دول الجوار في مكافحة الارهاب
مؤكداً انها تؤدي مهامها بنجاح في حفظ أمن البلاد

اللواء باقري: قواتنا المسلحة تساعد دول الجوار في مكافحة الارهاب

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري بأن القوات المسلحة الايرانية تقوم بأداء مهامها بنجاح في حفظ الامن في البلاد ومساعدة دول الجوار في مكافحة الارهاب.
وفي تصريح ادلى به الاثنين قال اللواء باقري، رغم جميع مؤامرات واحابيل الاعداء خاصة اميركا التي تخطط لها وتقوم بها يوميا، فان قواتنا المسلحة تقوم بأداء مهامها بنجاح في حفظ الامن في البلاد ومساعدة دول الجوار في مكافحة الارهاب.
وفي كلمته هذه التي جاءت خلال ملتقى (التدريب المهني للجنود)، أضاف رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان جزءا كبيرا من مهام القوات المسلحة يتم من قبل التعبويين الذين هم في خدمة البلاد طوال الوقت ويسارعون الى خدمة الشعب والنظام حين الازمات.
واشار في جانب آخر من حديثه الى التعاون بين الحكومة والقوات المسلحة للمساعدة بتوفير فرص العمل للشباب واضاف: إن 400 الف جندي ينهون خدمتهم العسكرية الإلزامية سنويا ويدخلون سوق العمل، لذا فان التدريب المهني لهم خلال فترتهم في الخدمة العسكرية يمكن ان يكون مؤثرا كثيرا في هذا المجال ويوفر لهم فرص العمل.
واوضح قائلاً: سنقوم خلال العام الجاري بتوفير التمهيدات والارضية اللازمة لهذا العمل الكبير، أي التدريب المهني، وسنوفر له الإعتمادات اللازمة خلال العام القادم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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