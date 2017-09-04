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|رقم الخبر: 202123
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 18:31
|الاقسام: محليات
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صالحي: اللجنة المشرفة على تنفيذ الإتفاق النووي ستتخذ القرار المناسب أزاء الحظر الامريكي
أعلن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن اللجنة المشرفة على تنفيذ الإتفاق النووي هي الجهة المعنية بإتخاذ أي قرار فيما يخص الحظر الأمريكي والذي سيكون قرارا مناسبا قطعا.
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