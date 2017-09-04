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رقم الخبر: 202123 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: محليات  
صالحي: اللجنة المشرفة على تنفيذ الإتفاق النووي ستتخذ القرار المناسب أزاء الحظر الامريكي

صالحي: اللجنة المشرفة على تنفيذ الإتفاق النووي ستتخذ القرار المناسب أزاء الحظر الامريكي

أعلن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن اللجنة المشرفة على تنفيذ الإتفاق النووي هي الجهة المعنية بإتخاذ أي قرار فيما يخص الحظر الأمريكي والذي سيكون قرارا مناسبا قطعا.
وقال علي أكبر صالحي في تصريح صحفي، إن الإتفاق النووي يمرّ في مرحلة التنفيذ، وإذا تعرّض لأي خلل خلال تنفيذه فإن اللجنة المشرفة على تنفيذه ستتطلّع على هذا الخلل.
وأضاف: إن اللجنة ترصد بدقة تصرفات الجانب الآخر وستتخذ القرار اللازم في هذا الشأن؛ منوها الى أن النشاطات النووية الإيرانية والمشاريع ذات الصلة تمضي قدما بشكل مميز.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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