أعلن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن اللجنة المشرفة على تنفيذ الإتفاق النووي هي الجهة المعنية بإتخاذ أي قرار فيما يخص الحظر الأمريكي والذي سيكون قرارا مناسبا قطعا.

وقال علي أكبر صالحي في تصريح صحفي، إن الإتفاق النووي يمرّ في مرحلة التنفيذ، وإذا تعرّض لأي خلل خلال تنفيذه فإن اللجنة المشرفة على تنفيذه ستتطلّع على هذا الخلل.

وأضاف: إن اللجنة ترصد بدقة تصرفات الجانب الآخر وستتخذ القرار اللازم في هذا الشأن؛ منوها الى أن النشاطات النووية الإيرانية والمشاريع ذات الصلة تمضي قدما بشكل مميز.