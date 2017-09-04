اعرب المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، عن ترحيبه ودعمه للإجراء الانساني للحكومة اللبنانية وحزب الله في إنقاذ الناس العاديين والابرياء والذي حوّل الانتصار العسكري للبنان الى إنتصار اكبر.

واضاف قاسمي: إن الخطوة الاميركية في محاصرة نساء واطفال مع الاخذ بنظر الاعتبار سجل تعاون الادارة الاميركية مع داعش يعد أمراً غير منطقي، ونحن نعتقد بأن هذه المحاولة تأتي بهدف التأثير سلبا على انتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية.

وتابع قاسمي: إن الحصار الجوي المفروض على نساء واطفال في حافلات غير عسكرية ومقتل عدد من النساء الحوامل خلال اليومين الماضيين قد يتحوّل ان استمر الى كارثة إنسانية ما سيؤدي الى انتشار العنف في المنطقة.

واكد قاسمي: إن داعش ومن خلال صمود حكومات العراق وسوريا ولبنان وايران والجيش وقوات المقاومة في هذه البلدان أشرف على الزوال والانهيار الكامل وان هذه الحرب لاتزال مستمرة بقوة واقتدار حتى اجتثاث جذور الارهاب بشكل كامل في سوريا والعراق ومن هنا فإن محاصرة مجموعة من النساء والاطفال في الصحراء ليست لها أية قيمة عسكرية فضلا عن أنها لن تؤثر في الحد من قدرة داعش بل ستقود الى إنتشار العنف بالمنطقة جرّاء مثل هذه الحوادث. وان محاربة مسلحي داعش تختلف بشكل اساسي مع ارتكاب مجازر بحق اناس عاديين وابرياء.

وفي الختام قال قاسمي: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة في الخندق الأول لمواجهة الارهاب لا سيما داعش تدعو الامم المتحدة الى التدخل في هذه القضية والحؤول دون إراقة دماء الابرياء.