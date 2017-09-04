وانهيار في صفوف داعش وفرار العديد من ارهابييه

بقفزة نوعية مفاجئة ولافتة، وصل الجيش السوري الى أبواب مدينة دير الزور (المحاصرة)، وهي صفة لن يطول اقتران المدينة بها، فالواضح ان فك الحصار عن عروس الفرات التي عانى سكانها ما عانوه لسنوات، بات مسألة ساعات لا أكثر.

اكثر من ثلاث سنوات وديرالزور تقاوم، عشرات الآلاف من سكانها حوصروا بكيلومترات عدّة بين بحر كبير من ارهابيي (داعش) المتربصين بهم وبجنود الجيش السوري الذين سطّروا وإيّاهم بصمودهم ومقاومتهم أكبر ملاحم العصر.

ان وحدات الجيش السوري تواصل تقدمها باتجاه كسر الحصار عن مدينة دير الزور.. وحالة انهيار كبيرة في صفوف (داعش) وفرار العديد من إرهابييه.

وقد وصل الجيش إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور وسيطر على قرى ومساحات جديدة بريفي سلمية وحمص الشرقي، كما دمر المقر الرئيس لتنظيم (داعش) الإرهابي في حي الحويقة في وقت شهدت فيه صفوف التنظيم المزيد من حالات الفرار مع توالي انتصارات الجيش والقوات الرديفة في مختلف أنحاء ريف محافظة دير الزور فيما لقي العديد من متزعميه مصرعهم.

وأفاد مراسل سانا بأن سلاح الجو نفذ غارات مكثفة على مواقع التنظيم التكفيري في قرى عياش والشميطية والمسرب والخريطة والتبني ومحيط البانوراما أسفرت عن سقوط العديد من القتلى بين صفوفه.

وحققت وحدات الجيش السوري العاملة في البادية تقدما جديدا باتجاه اللواء 137 في الجهة الغربية من مدينة دير الزور بعد أن قضت على العديد من ارهابيي تنظيم (داعش) وسط انهيار كبير في صفوفه وفرار العديد من ارهابييه تاركين أسلحتهم وذخيرتهم في حين قضت وحدات الجيش العاملة على محور السخنة-هريبشة على مجموعات إرهابية من التنظيم فى محيط قرية كباجب جنوب غرب مدينة دير الزور بنحو 50 كم.

إلى ذلك، هاجمت الليلة قبل الماضية، مجموعة من الأهالي أحد مقرات تنظيم داعش في قرية الشحيل شرق دير الزور حيث دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الارهابيين، وذلك بحسب المصادر الأهلية.

وتكريسا للعلاقة العضوية بين كيان الاحتلال الصهيوني والتنظيمات الإرهابية في سورية واصل هذا الكيان تقديم المساعدات للارهابيين في سورية ومنها مدينة إدلب التي ينتشر فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ذراع القاعدة في سورية.

وأعلنت بهذا الصدد منظمة (اماليا) التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي موتي كاهانا والتي تعمل على دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية تحت شعارات واهية من قبيل (إغاثية وإنسانية) عن إقامة مدرسة في مناطق سيطرة تلك التنظيمات بمحافظة إدلب.

ونقل موقع (ان ار جي) الإخباري الاسرائيلي الذي كشف عن المدرسة في إدلب عن كاهانا قوله: إنه ستتم إقامة مدرستين إضافيتين في منطقتين قريبتين من الحدود جنوب سورية خلال العام الحالي.

ويشار إلى أنّ 17 حافلة تقل مسلحين لداعش، خرجت من الحدود السورية اللبنانية، وكانت متجهة نحو دير الزور، لا تزال عالقة على بعد عدة كيلومترات من المدينة بعد ما فرض عليها التحالف الدولي حصاراً.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 400 مدني من النازحين عادوا إلى ديارهم في ريف محافظة حلب بعد طرد مسلحي (داعش) منها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن عودة المدنيين إلى ريف حلب، بعد سيطرة وحدات الدفاع الكردية عليها، باتت ممكنة بفضل الاتفاقات التي تم التوصل إليها من خلال وساطة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

هذا وأعلن قادة (بريكس)، الاثنين، في إعلان (شيامين) دعمهم الكامل لصيغتي (أستانة وجنيف) لمفاوضات السلام في سوريا.

وأكد قادة الدول الأعضاء في مجموعة بريكس أن العملية السياسية هي الحل الوحيد والدائم للأزمة في سوريا.

وقال قادة بريكس في مسودة البيان: نحن نؤكد مجددا أن الحل الوحيد والدائم للأزمة السورية، هو عملية سياسية شاملة بقيادة سورية لحماية سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ونحن نؤيد بقوة محادثات جنيف للسلام، وعملية أستانة، ونرحب بإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.