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رقم الخبر: 202119 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: محليات  
بروجردي: مواقعنا العسكرية لا علاقة لها بالإتفاق النووي

بروجردي: مواقعنا العسكرية لا علاقة لها بالإتفاق النووي

* الاميركيون يشعرون بانهم خاسرون بسبب عدم علاقتهم مع ايران في مجال تنفيذ الإتفاق النووي
اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، بأنه لا علاقة للمواقع العسكرية بالإتفاق النووي، وقال: إن الاحتمال وارد بأن ثمة افراد بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسعون للحصول على معلومات عسكرية، وحول قدرات البلاد في المجالات غير النووية.
وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء (فارس)، الاثنين، اشار بروجردي الى التصريحات الاخيرة للمندوبة الاميركية في منظمة الامم المتحدة وقال: إن المشكلة الاساسية لفريق عمل الرئيس الاميركي الراهن هو عدم اطلاعه على الكثير من القضايا العالمية ومنها الإتفاق النووي.
واضاف: إن جميع سبل المراقبة فيما يتعلق بالمواقع النووية الايرانية محددة وواضحة تماما، وبناء على الإتفاق المنظم مع مفتشي الوكالة فقد جرت لغاية الان عمليات تفقد لهذه المواقع ولقد شهدنا في جميع تقارير الوكالة ادراج عبارة (ان ايران لم ترتكب أي مخالفة لضوابط الوكالة وعملت بصورة دقيقة جدا).
وتابع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية قائلاً: بما ان الاميركيين يشعرون بانهم خاسرون بسبب عدم علاقتهم مع ايران في مجال تنفيذ الإتفاق النووي، ولا يرون حصة لهم في ظل حضور الكثير من الدول في المجال الاقتصادي في ايران، لذا فانهم يسعون لتقويض عملية تنفيذ الإتفاق النووي وفرض الحظر واختلاق العقبات في هذا المجال.
واضاف بروجردي: لهذا السبب يسعى الاميركيون باستمرار لاختلاق الذرائع وفرض الضغوط على مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع: إن مواقعنا العسكرية لها هيكليتها الخاصة بها ولا علاقة لها اطلاقا بالقضايا النووية والإتفاق النووي وان أي ترخيص لتفقد المواقع العسكرية رهن بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال بروجردي: إن ايران هي الدولة الوحيدة التي فضلا عن تعهدها في إطار معاهدة (ان بي تي) تحظى برصيد عظيم هو فتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية في حرمة السلاح النووي.
واكد قائلاً: من الممكن ان يسعى افراد في اطار مفتشي الوكالة للحصول على معلومات عسكرية ومعلومات حول قدراتنا في المجالات غير النووية، ومن الطبيعي ان مثل هذا الإجراء غير مسموح به.
وقال بروجردي في الختام: إن لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية تقوم وفقا لما هو معتاد عليه وفي إطار لجنتها النووية بتفقد المواقع النووية ورصد المراحل التنفيذية للإتفاق النووي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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