دعا أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، قادة كردستان العراق للتخلي عن فكرة الإستفاء للاستقلال، محذرا من ان تقسيم العراق سيمتد الى سوريا وتركيا ويؤدي الى حروب قد تزعزع امن المنطقة لفترة 20 عاما القادمة.

وفي تصريح ادلى به لقناة (الميادين) قال رضائي الذي يزور العراق: إن تقسيم العراق خطأ فادح واستفتاء كردستان سيؤدي الى تداعيات خطيرة في المنطقة ونحن ضده.

واضاف: لو جرى تقسيم العراق فان الامر سيمتد الى سوريا وتركيا وتندلع حروب إنفصالية في المنطقة من الممكن ان تزعزع امن المنطقة لمدة 20 عاما.

واعتبر رضائي، ان السبب في معارضة الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا وسوريا والعراق الشديدة للتقسيم يعود لهذا الامر وقال: إن التغيير في جغرافيا المنطقة يقود الى تداعيات خطيرة.

كما اعتبر امتناع منظمة الامم المتحدة والدول الاوروبية عن مراقبة عملية الاستفتاء في اقليم كردستان العراق بانه اكبر فشل لهذه الفكرة، واضاف: لو اصر القادة الكرد على اجراء عملية الاستفتاء فان ذلك يعود لأحد سببين، إما لدوافع شخصية وإما ان هنالك أياد خلف الستار، وستنكشف هذه الايادي مستقبلا.

واعتبر إن الانتصارات المحققة في العراق تثبت امتلاكه قوة قتالية مؤثرة، مؤكداً أن أي تعاون بين العراق وإيران مبني على طلب العراق عبر حكومته المستقلة.

واكد بأن وصول القوات الامنية العراقية والسورية الى حدودهما الدولية يعد حدثا كبيرا، مضيفاً بشأن الحضور الاستشاري الايراني في سوريا والعراق، إن حضورنا في سوريا والعراق ولبنان وسائر الدول يأتي بطلب من حكوماتها والهدف منه هو تعزيز الامن في هذه الدول.

وبشأن السياسة الاميركية في المنطقة، قال: إن الاميركيين لا يريدون ان يستتب الامن التام في العراق وسوريا ويعارضون أي إجراء يؤدي الى الامن المستديم فيهما.

كما نوه الى فشل سياسات الصهاينة والاميركيين في خلق العداء بين العرب والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك إثارة الحرب الطائفية وقال: إن طهران أجهضت كل هذه المخططات الصهيونية والاميركية.

واعتبر رضائي أن مخطط إيجاد فتنة سنية شيعية فشل، لافتاً الى تشكّل محور مقاومة بين العراق ولبنان وسوريا وإيران، معربا عن أمله بأن تنضم السعودية لهذه الجبهة مستقبلا لمواجهة الكيان الصهيوني ومضيفاً: إن (إسرائيل) عدونا الاول ولن نسمح لها باللعب من خلف الستار.

واعتبر ايران والعراق وسوريا ولبنان الآن بأنها أفضل الأصدقاء بعضها للبعض الآخر، وانها الدول الوحيدة الصادقة في مكافحة الارهاب.

واكد بان هذه الدول يمكنها ان تكون نواة لإتحاد من أجل الامن والسلام والتقدم، داعيا الدول العربية والاسلامية للإنضمام الى هذه المجموعة التي يمكنها ان تصبح أقوى حتى من الاتحاد الاوروبي لما تحويه من طاقات النفط والغاز والمناجم.

ووصف رضائي سياسات اميركا في العراق خلال الاعوام الـ 14 الأخيرة بأنها فاشلة وقال: إن مصير سياسات ترامب في الخليج الفارسي سيكون الفشل ايضا وان اميركا هي الآن في أضعف ظروفها.

وهنّأ لمناسبة الانتصارات الاخيرة في العراق على الارهاب وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ومثلما وقفت الى جانب العراق في حربه ضد الارهاب فإنها لن تتركه وحيدا ايضا في مرحلة البناء والإعمار.

واكد بان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الحفاظ على وحدة الاراضي وسيادة الدول وعدم تغيير الحدود الدولية، واضاف: اننا نعتقد بأن الكيان الصهيوني يجب ان يزول وان تتحرر فلسطين وان تنتهي الحروب والتفرقة في العالم الاسلامي.