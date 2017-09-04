أکّد وزير الدفاع العميد أمير حاتمي، وقائد حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري، على استراتيجية تطوير وتعزيز القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية بما يتناسب ومستوى التهديدات (التقديرية) المستقبلية.

واستعرض اللواء جعفري والعميد حاتمي خلال اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، القضايا الدفاعية الايرانية والتعاون المتبادل بين حرس الثورة الإسلامية ووزارة الدفاع.

وافادت وكالة انباء تسنيم ان اللواء جعفري اشار في هذا اللقاء الى أن أعداء الثورة الإسلامية ينتهجون استراتيجية الحظر، والتهديد والضغط على الجمهورية الإسلامية الايرانية رغم ضعف قدراتهم ويعمدون يوميا إلى استخدام حيل جديدة؛ مما يستدعي مواجهتها بكل ذكاء وفطنة.

من جهته، شدد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حاتمي، قائلاً: إن وزارة الدفاع ستبذل كافة الجهود من أجل دعم القوات المسلحة في البلاد، ونسعى عبر الجهود الكبيرة والهمم العالية أن نسهم في تعزيز القدرات الدفاعية وتلبية احتياجات القوات المسلحة وبشكل خاص لقوات حرس الثورة الإسلامية في مجال تزويدهم بالأنظمة والتجهيزات الحديثة والاستراتيجية.

وأعرب العميد حاتمي عن أمله بأن يؤدي التنسيق المتبادل الى تعزيز البنية الدفاعية للبلاد وتوفير كافة مستلزمات القوات المسلحة.

وخلص القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ووزير الدفاع في هذا اللقاء بالقول: إن الصناعات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية تشكل الجانب الذي يمتلك اكثر الردود حزما في مواجهة تهديدات الأعداء؛ وشددا على ضرورة تطبيق أوامر وإرشادات سماحة الامام الخامنئي وضرورة تطوير القدرات الردعية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ منوهين الى ان تطوير وتعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية بوتيرة متنامية ومتناسبة مع التهديدات المستقبلية تشكل استراتيجية القوات المسلحة في ايران.