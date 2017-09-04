اكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله محمود هاشمي شاهرودي، ان الانتصارات المتتالية في العراق أذهلت العالم وفوّتت الفرصة على اعداء العراق وشعبه.

وهنّأ هاشمي شاهرودي رئيس مجلس الوزراء والشعب العراقي بتحرير الاراضي العراقية التي إغتصبها داعش الواحدة تلو الأخرى وآخرها محافظة نينوى، مشيرا الى ان الانتصارات المتتالية تحت قيادة حيدر العبادي ووحدة الشعب العراقي اذهلت العالم وفوتت الفرصة على اعداء العراق وشعبه.

وجدد هاشمي دعم الجمهورية الاسلامية الكامل للحكومة العراقية ومساندة جهودها في القضاء على الارهاب وتحرير كامل الاراضي العراقية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الوحدة والإستقرار والإعمار والتنمية.

وقال مكتب العبادي في بيان ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إستقبل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران وأمين عام المجمع محسن رضائي والوفد المرافق لهما الذي ضم عددا من المسؤولين.

من جانبه، اكد العبادي بالقول: نحن نعيش ايام الانتصارات الباهرة التي حققتها قواتنا البطلة بجميع تشكيلاتها وصنوفها وبالتضحيات الغالية للعراقيين من مختلف انتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية وبدعم واسناد ومباركة المرجعية الدينية العليا السيد علي السيستاني، معتبرا ان وحدة شعبنا هي أساس الانتصار وهي القوة التي هزمنا بها عصابات داعش الارهابية وسحقناها في كل مواجهة خضناها في عمليات التحرير الظافرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

واعرب العبادي عن ترحيبه بالوفد الايراني واعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين الشعبين الصديقين الجارين.

وتابع العبادي: اننا ماضون لاستكمال مشوار النصر بالعزيمة والقوة نفسها وبالإعتماد على شعبنا وقواه الخيرة.

وخلال لقائه رئيس التحالف الوطني العراقي، هنأ هاشمي شاهرودي عمار الحكيم بالانتصارات العراقية التي تحققها القوات المسلحة بكافة صنوفها ومسمياتها على داعش الارهابي، وجدد دعم الجمهورية الاسلامية للعراق في مواجهة الارهاب وإعمار المدن المحررة.

وبحث رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام مع رئيس التحالف الوطني العراقي، العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق، ومستجدات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة.

بدوره ثمّن السيد عمار الحكيم الدور الكبير والبارز للجمهورية الاسلامية ووقوفها الى جانب العراق في مواجهة الارهاب الداعشي.

واكد على ان العراق اليوم يستثمر مكانته الإقليمية في ان يكون جسراً للتواصل بين المختلفين في المنطقة للوصول الى حالة الهدوء وإنهاء الازمات وإدارة الخلافات وتحديد مساحات النفوذ.

واشار السيد عمار الحكيم الى ان الانتصارات التي تحققت وتطهير ارض العراق من داعش الارهابي تصب بمصلحة المنطقة والعالم كون العراق خاض حربا بالنيابة عن العالم، وان وحدة العراق شرط أساس لاستقراره واستقرار المنطقة.

يذكر ان مكتب نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي اعلن، في 31 آب الماضي، عن وصول رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود هاشمي الى بغداد.