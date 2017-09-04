* ايجئي: لم تصدر بعد الاحكام بحق المعتقلين عقب الهجوم الارهابي على البرلمان

اكد مدعي طهران عباس جعفري دولت آبادي دور عدلية طهران في احباط المؤامرات الاميركية، مشيرا الى ادانة 4 عملاء على صلة بالحكومة الاميركية.

واشار جعفري دولت ابادي خلال اجتماع قضائي، الى وجود 4 ملفات في عدلية الشهيد مقدس لها علاقة بالادارة الاميركية من بينها ملف ادانة احد الرعايا الاميركيين وقال ان هذا الشخص كان قد قدم الى ايران لاكمال الدراسة وتمكن من جمع معلومات سرية كثيرة وقد حكم عليه بالسجن عشر سنوات لادانته بالتعاون مع دولة اجنبية وقد ثبتت محكمة الاستئناف الحكم الصادر.

ونوه الى ملفات ثلاثة مدانين اخرين، احدهم من الرعايا اللبنانيين وايرانيين اخرين (اب وابنه) وقال ان المتهم اللبناني ادين بالتعاون مع الادارة الاميركية وحكم بالسجن عشر سنوات كما حكم على المتهمين الايرانيين ايضا بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهما لادانتهما بالتعاون مع دولة اجنبية عدوة وقد جرى تثبيت الاحكام في محكمة الاستئناف.

واوضح ان هذه الملفات الاربعة هي انموذج للملفات التي يجري النظر فيها في عدلية الشهيد مقدس وقال ان موضوع هذه الملفات ونظائرها هي مصداق للارتباط بالشبكات الاجنبية التي تسعى للتغلغل في البلاد .

من جهة اخرى اشار جعفري دولت آبادي الى التقرير الاخير للمقررة الخاصة بحقوق الانسان ضد ايران وقال ان المصدر الرئيسي لهذا التقرير هو مزاعم زمرة خلق الارهابية واخبار الشبكات المرتبطة بهذه الزمرة.

وتابع، ان هذا التقرير نسب مزاعم للسلطة القضائية الايرانية تتعارض مع الواقع.

من جانبه اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الشيخ محسني ايجئي ان الاشخاص الذين جرى اعتقالهم عقب حادثة الاعتداء الارهابي على البرلمان لم تصدر بعد احكاما بحقهم او لم يتم البت فيها.

وخلال مؤتمرة الصحفي اشار ايجئي الى ان هؤلاء الاشخاص جرى اعتقالهم لدورهم في اسناد الارهابيين خلال الاعتداء على البرلمان والعدد يتراوح بين 60 و70 شخصا ولم يجر لحد الان البت في حكم اي منهم.

وحول ملف مهاجمة السفارة السعودية بطهران قال ايجئي انه جرى البت في بعض الاحكام وتبديل عدد اخر من العقوبات الى غرامات مالية حيث تم تنفيذ بعضها وبعضها الاخر قيد التنفيذ.