  • الإثنين ١٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202114 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:34 الاقسام: اقتصاد  
نمو صادرات البتروكيماويات الإيرانية 12% في 4 شهور

نمو صادرات البتروكيماويات الإيرانية 12% في 4 شهور

أعلن مدير مراقبة الإنتاج بالشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية، عن تحقيق الصادرات نمواً بنسبة 12% خلال 4 شهور بفترة 21 مارس/ آذار - 22 يوليو/ تموز 2017.

وأوضح علي محمد بساق زادة، الأحد، أن الشركة الوطنية وضعت خططاً تفضي لتعزيز الإنتاج بنحو 5 ملايين طن حتى 20 مارس/ آذار 2018.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في ايران ستصل لـ72 مليون طن، بصافي مبيعات يبلغ 17 مليار دولار حتى مارس/ آذار 2017 وذلك عبر افتتاح 6 مشاريع جديدة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0934 sec