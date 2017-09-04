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|رقم الخبر: 202114
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 19:34
|الاقسام: اقتصاد
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نمو صادرات البتروكيماويات الإيرانية 12% في 4 شهور
أعلن مدير مراقبة الإنتاج بالشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية، عن تحقيق الصادرات نمواً بنسبة 12% خلال 4 شهور بفترة 21 مارس/ آذار - 22 يوليو/ تموز 2017.
وأوضح علي محمد بساق زادة، الأحد، أن الشركة الوطنية وضعت خططاً تفضي لتعزيز الإنتاج بنحو 5 ملايين طن حتى 20 مارس/ آذار 2018.
يذكر أن الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في ايران ستصل لـ72 مليون طن، بصافي مبيعات يبلغ 17 مليار دولار حتى مارس/ آذار 2017 وذلك عبر افتتاح 6 مشاريع جديدة.
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