أعلن مدير مراقبة الإنتاج بالشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية، عن تحقيق الصادرات نمواً بنسبة 12% خلال 4 شهور بفترة 21 مارس/ آذار - 22 يوليو/ تموز 2017.

وأوضح علي محمد بساق زادة، الأحد، أن الشركة الوطنية وضعت خططاً تفضي لتعزيز الإنتاج بنحو 5 ملايين طن حتى 20 مارس/ آذار 2018.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في ايران ستصل لـ72 مليون طن، بصافي مبيعات يبلغ 17 مليار دولار حتى مارس/ آذار 2017 وذلك عبر افتتاح 6 مشاريع جديدة.