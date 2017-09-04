أعلن رئيس غرفة التجارة في محافظة مازندران (شمال ايران) عن تصدير شحنتين من المشتقات اللبنية المنتجة بالمحافظة الى الولايات المتحدة.

وأضاف عبدالله مهاجر، الاثنين، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان المشتقات اللبنية أرسلت الى الولايات المتحدة من إحدى الشركات الإنتاجية الحائزة على علامة تجارية دولية في محافظة مازندران، وقال: ان حجم صادرات المشتقات اللبنية بلغ أكثر من طن، متوقعاً تصدير المزيد من المشتقات اللبنية الى أميركا في المستقبل.

الجدير بالإشارة ان محافظة مازندران صدرت بضائع بقيمة 200 مليون دولار الى خارج البلاد خلال الأشهر الخمس الماضية، وان نصف حجم هذه الصادرات يتعلق بإحدى الوحدات الإنتاجية للمشتقات اللبنية بالمحافظة.