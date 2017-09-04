قال مساعد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني: ان جورجيا تشكل بيئة آمنة لإنشاء مركز اقتصادي لرجال الأعمال من كلا البلدين ايران وجورجيا، داعياً الى الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة والستراتيجية الناجمة عن إحراز ايران المركز العاشر في مجال الأعمال وعضويتها في منظمة التجارة العالمية.

وتابع حسن هفده تن، في كلمته خلال الإجتماع الاقتصادي السادس بين ايران وجورجيا يوم الأحد بطهران، قائلاً: ان جورجيا رغم اقتصادها الصغير، لكنها تشكل جسراً كبيراً ورصيناً باتجاه التجارة العالمية وخاصة مع الدول الأوروبية. مضيفاً: ان جورجيا تشكل فرصة مناسبة في سياق أهداف ايران لتنمية الصادرات وتعزيز الاقتصاد وحل مشكلة البطالة داخل البلاد. وأردف المسؤول الايراني: ان سياسة طهران الهادفة الى إنعاش حركة الصادرات تمر عبر جورجيا بما يستدعي تيسير الظروف لأصحاب القطاع الخاص في هذا السياق.

وفي معرض الإشارة الى الوثيقة الشاملة للاجتماع الاقتصادي المشترك في نسخته السادسة، أشار هفده تن الى ضرورة حل المعضلات ذات الاهتمام المشترك بما فيها القضايا البنكية والضرائب المضاعفة وإعادة النظر فيما يخص تعريفات التجارة التفضيلية وإزالة المعضلات المصرفية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الجورجي في طهران، ايوسب جاخواشويلي، ضرورة حل المشكلات المصرفية بين ايران وجورجيا، لافتاً في السياق الى الجهود المستقبلية الهادفة لتأسيس بنك مشترك بين البلدين.

وأضاف خلال الاجتماع، قائلاً: ان جورجيا بنسمتها البالغة 5 ملايين شخص تحظى بمكانة ستراتيجية مميزة وقادرة في المستقبل أن تشكل جسراً يصل بين قارتي آسيا وأوروبا. وقال جاخواشويلي ان اتصال بلاده بالبحر الأسود يشكل فرصة متاحة للتعاون مع ايران في مجال ترانزيت السلع الى أوروبا. مضيفاً: ان المسؤولين في جورجيا أجروا زيارات عديدة الى ايران لبحث التعاون السككي بين البلدين، وقد تأسست محطة عظيمة في مدينة آستارا (شمال ايران).

وفي معرض الإشارة الى أهم المشاريع التي قامت بها ايران في بلاده، أشار السفير الجورجي الى تأسيس مصفى ومصانع لإنتاج الأدوية والسيراميك من قبل شركة (شستا) الايرانية.

وفيما نوه الى تواجد 10 آلاف ايراني في جورجيا، قال جاخواشويلي: ان (رجال الأعمال الايرانيين) لا يواجهون أي مشكلة في مجال تسجيل الشركات الاقتصادية، لافتاً الى نجاح منتجي الفستق والزعفران الايرانيين في بلاده.