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رقم الخبر: 202111 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: اقتصاد  
إيران بحاجة إلى إستقطاب إستثمارات سنوية بقيمة 50 مليار دولار
لتحقيق النمو الإقتصادي

إيران بحاجة إلى إستقطاب إستثمارات سنوية بقيمة 50 مليار دولار

قال رئيس غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة: ان ايران بحاجة الى إستقطاب 50 مليار دولار إستثمارات سنوية لتحقيق النمو الاقتصادي، وان الأرضية متوفرة للاستثمار في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق في الحكومة الحادية عشرة وبرامج الحكومة الحالية.

وأضاف مسعود خوانساري، الاثنين، في اجتماع لتبادل الأفكار حول إرتقاء مؤشر الحرية الاقتصادية في ايران المنعقد في غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة: ان الحظر الطويل الأمد خلال السنوات الماضية قطع ارتباط ايران مع العالم الخارجي ولم نتمكن من تحقيق الاستفادة المثلى للعديد من المجالات خاصة الأسواق والتكنولوجيا والاستثمار الأجنبي .وصرح بأن ايران عادت وبعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة، مرة أخرى الى الأسواق العالمية، وزار ايران خلال العامين الماضيين أكثر من 200 وفد سياسي وتجاري، وغالبية هذه الوفود أبدت رغبتها بالاستثمار في ايران.

وأشار خوانساري الى أن المكانة الستراتيجية لإيران ومجاوراتها لسبع بلدان محصورة في اليابسة وعدد سكانها البالغ 80 مليون نسمة، والوصول إلى سوق يضم أكثر من 400 مليون شخص، واستتباب الأمن والكفاءات الشابة، وفرت جميعها ظروفاً جيدة للاستثمار في ايران، مع ذلك لم نتمكن من جذب إستثمارات جيدة خلال العامين الماضيين بسبب الحظر والقضايا المصرفية وعجز الشركات والمراكز الايرانية من التناغم مع الظروف الدولية. وأضاف: ان مرتبة ايران في المؤشرات الاقتصادية ليست مناسبة، على هذا الأساس يستلزم تعاون المؤسسات والشركات المعتبرة مع ايران في هذا المجال وتعريف ايران، وفي هذا الإطار تم دعوة معهد (فرايزر).

معهد فرايزر Fraser Institute مركز أبحاث كندي تأسس في العام 1974. تنطوي مهمة المعهد على قياس ودراسة والإبلاغ عن تأثير الأسواق المتنافسة وتدخل الحكومة برفاهية الأفراد. المقر الأساسي للمعهد في فانكوفر، كندا وله علاقات مع شبكة عالمية مكونة من 80 مركز أبحاث عبر شبكة الحرية الاقتصادية.

 
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