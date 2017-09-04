أعلن المدير العام للترانزيت والنقل الدولي في منظمة الطرق والمواصلات البرية، ترانزيت أكثر من 4 ملايين و18 ألف طن من البضائع عن طريق 32 معبراً حدودياً برياً ومائياً خلال الأشهر الخمسة الماضية لتسجل زيادة بنسبة 24 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف رضا نفيسي، الاثنين، ان مليوناً و229 ألف طن من السلع التي تم ترانزيتها خلال هذه الفترة شملت المواد النفطية، ومليونين و789 ألف طن من الشحنات غير النفطية. وأشار الى أن أهم السلع غير النفطية التي تم ترانزيتها خلال هذه الفترة هي الأقمشة وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية.

وعزا نفيسي، السبب وراء نمو ترانزيت السلع عبر الأراضي الايرانية الى الإجراءات التي اتخذتها منظمة الطرق في مجال تطوير وتحسين النقل وممرات الترانزيت عن طريق الجمهورية الاسلامية الايرانية .

الجمهورية الاسلامية الايرانية تتميز بقدرات واسعة لتوسيع ترانزيت السلع والمسافرين نظراً لمكانتها الستراتيجية والجيوسياسية، والتي تشكل مفرق طرق للترانزيت الى آسيا وأوروبا، في الخطة التنموية السادسة تم التأكيد على تطوير الترانزيت في مختلف مجالات النقل البري والبحري والسكك الحديد والجوي وذلك كأهم مصدر لزيادة الدخل من العملة الأجنبية.