  • الإثنين ١٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202110 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:28 الاقسام: اقتصاد  
نمو ترانزيت السلع من إيران بنسبة 24% في 5 أشهر
عبر 32 معبراً حدودياً برياً ومائياً

نمو ترانزيت السلع من إيران بنسبة 24% في 5 أشهر

أعلن المدير العام للترانزيت والنقل الدولي في منظمة الطرق والمواصلات البرية، ترانزيت أكثر من 4 ملايين و18 ألف طن من البضائع عن طريق 32 معبراً حدودياً برياً ومائياً خلال الأشهر الخمسة الماضية لتسجل زيادة بنسبة 24 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف رضا نفيسي، الاثنين، ان مليوناً و229 ألف طن من السلع التي تم ترانزيتها خلال هذه الفترة شملت المواد النفطية، ومليونين و789 ألف طن من الشحنات غير النفطية. وأشار الى أن أهم السلع غير النفطية التي تم ترانزيتها خلال هذه الفترة هي الأقمشة وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية.

وعزا نفيسي، السبب وراء نمو ترانزيت السلع عبر الأراضي الايرانية الى الإجراءات التي اتخذتها منظمة الطرق في مجال تطوير وتحسين النقل وممرات الترانزيت عن طريق الجمهورية الاسلامية الايرانية .

الجمهورية الاسلامية الايرانية تتميز بقدرات واسعة لتوسيع ترانزيت السلع والمسافرين نظراً لمكانتها الستراتيجية والجيوسياسية، والتي تشكل مفرق طرق للترانزيت الى آسيا وأوروبا، في الخطة التنموية السادسة تم التأكيد على تطوير الترانزيت في مختلف مجالات النقل البري والبحري والسكك الحديد والجوي وذلك كأهم مصدر لزيادة الدخل من العملة الأجنبية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1030 sec