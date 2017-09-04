يتوجه وزير الطرق وبناء المدن الايراني عباس آخوندي، الثلاثاء، الى العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة من نظيره القطري لحضور حفل افتتاح ميناء حمد .

وتشمل زيارة الوزير آخوندي الى قطر، توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل النقل الدولي والترانزيت لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر والجمهورية التركية .

ومن المقرر التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثي بين ايران وقطر وتركيا، الثلاثاء، بعد مراسم تدشين ميناء حمد ولقائه المسؤولين القطريين. وعلى رغم ان دولة قطر دشنت هذا المينء بصورة غير رسمية قبل عدة أشهر، إلا أن الافتتاح الرسمي للميناء سيجري اليوم بحضور المسؤولين القطريين.

تدشين هذا الميناء البالغ كلفته 1ر7 مليار دولار، يفتح معابر جديدة أمام قطر نحو الدول مثل الهند وعمان وتركيا وباكستان. واستطاعت قطر خلال الأشهر الماضية من تأمين جزء من احتياجاتها من السلع الأساسية عن طريق هذا الميناء .ويعتبر ميناء حمد من أكبر الموانئ في المنطقة. ووفقاً للخطة المقررة حتى عام 2020، سيتم توسيع هذا الميناء لتصل طاقته الى 5ر7 مليون حاوية .