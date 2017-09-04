أعلن رئيس مؤسسة تحسين الاستثمارات وتطوير الصادرات العماني، سالم بن ناصر الإسماعيلي، عن استعداد بلاده لمنح تأشيرات الدخول في أقل من 48 ساعة وعن طريق غرفة تجارة طهران لطالبي التعاون التجاري مع عمان.

وفي اجتماع لتبادل الأفكار حول إرتقاء مؤشر الحرية الاقتصادية في ايران المنعقد في غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، قال الإسماعيلي الاثنين: بإمكاننا مساعدة الأشخاص المقدمين من قبل ايران لتأسيس شركة في عمان بسهولة. وأشار الإسماعيلي الى تشكيل لجنة عليا في سلطنة عمان تتولى تحديد مسؤولية كل وزير في إستقطاب الاستثمارات، وعلى الوزراء تقديم تقاريرا عن أدائهم نهاية كل أسبوع. وأكد أن عمان لا تتمكن لوحدها من تطوير شؤونها التجارية والاستثمارية وبحاجة الى جيرانها خاصة ايران.

وقبل كلمة الإسماعيلي، أعلن مساعد مؤسسة تطوير التجارة الايرانية للشؤون العربية والأفريقية، مهرداد فلاح، عن نمو صادرات ايران الى سلطنة عمان بنسبة 42% في عام 2016 مقارنة لعام 2015 إستناداً لجمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية.

هذا وبلغت صادرات ايران الى عمان 376 مليون دولار في عام 2015، وارتفعت العام الماضي 157 مليون دولار لتصل الى 533 مليون دولار. وأهم البضائع الايرانية المصدرة الى عمان خلال العام الماضي المواشي والحديد والصلب والنحاس ومواد الإنشاء.