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رقم الخبر: 202106 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:28 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 75 مليون دولار من الزعفران الإيراني في 4 أشهر

تصدير 75 مليون دولار من الزعفران الإيراني في 4 أشهر

أعلن نائب رئيس المجلس الوطني للزعفران أنه تم تصدير 75 مليون دولار من الزعفران الإيراني خلال الربع الأول من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2017).

وقال غلام رضا ميري: ان كل من دول الإمارات وإسبانيا وهونغ كونغ تشكل أهم المحطات المستوردة للزعفران الإيراني، معلناً عن تصدير 53 طناً و851 كلغ من الزعفران إلى مختلف بلدان العالم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار. وأضاف: انه من المتوقع أن يرتفع حجم صادرات الزعفران خلال العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتحديداً خلال الصيف والشتاء.

وأشار ميري إلى أن أسعار الزعفران تتراوح مابين 4 و6 ملايين تومان لكل كيلوجرام.

 
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