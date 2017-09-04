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رقم الخبر: 202105 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: اقتصاد  
نمو حجم صادرات المنتجات الإيرانية إلى تركيا

نمو حجم صادرات المنتجات الإيرانية إلى تركيا

أعلن أمين عام المجلس التجاري المشترك بين إيران وتركيا أن البلدين سجلا الميزان التجاري الإيجابي في تبادلاتهما التجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مما يصب في صالح إيران .

وقال جلال ابراهيمي: ان حجم صادرات إيران لتركيا إرتفع نحو 4% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، فيما انخفض حجم واردات البلاد من تركيا بنسبة أكثر من 37%.

وفيما يتعلق بالإحصائيات المرتبطة بالتبادلات التجارية بين إيران وتركيا، قال ابراهيمي: ان حجم واردات تركيا من إيران خلال الفترة المذكورة وصل إلى 4 مليارات و512 مليون دولار مع احتساب النفط والغاز، مما يسجل نمواً بنسبة 8ر3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .وصرح ان صادرات الوقود والزيوت المنجمية والنفط الخام والغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا سجلت نمواً بنسبة 49% في الفترة المذكورة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 
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