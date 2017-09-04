أعلن أمين عام المجلس التجاري المشترك بين إيران وتركيا أن البلدين سجلا الميزان التجاري الإيجابي في تبادلاتهما التجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مما يصب في صالح إيران .

وقال جلال ابراهيمي: ان حجم صادرات إيران لتركيا إرتفع نحو 4% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، فيما انخفض حجم واردات البلاد من تركيا بنسبة أكثر من 37%.

وفيما يتعلق بالإحصائيات المرتبطة بالتبادلات التجارية بين إيران وتركيا، قال ابراهيمي: ان حجم واردات تركيا من إيران خلال الفترة المذكورة وصل إلى 4 مليارات و512 مليون دولار مع احتساب النفط والغاز، مما يسجل نمواً بنسبة 8ر3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .وصرح ان صادرات الوقود والزيوت المنجمية والنفط الخام والغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا سجلت نمواً بنسبة 49% في الفترة المذكورة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.