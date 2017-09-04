وأكد الوزير شريعتمداري، الاثنين، أن إحتياطات المنجم الجديد تعادل كل الاحتياطات المكتشفة في ايران، ويشكل بارقة أمل للأنشطة التعدينية في البلاد.

وفي السياق، أوضح مدير عام منظمة الصناعة والتجارة والمناجم بمحافظة يزد: ان منجم خام الحديد المكتشف يقع في مدينة أردكان ويعد فريداً من حيث حجم الاحتياطات والعيار.

في سياق آخر، قال وزير التجارة والصناعة والمناجم: إن حصة المنتجات الايرانية من إجمالي تجارة النسيج في العالم تبلغ 15 مليار دولار. وأوضح شريعتمداري ان إجمالي مبيعات النسيج عالمياً تبلغ 25ر1 تريليون دولار، ما يستدعي العمل على تعزيز حصة ايران لتنمية فرص العمل في البلاد. وبيّن أن ايران قررت منح تسهيلات بفائدة تفضيلية لقطاع النسيج عبر اقتطاعها من الموازنة العامة، وعملياً تم تطبيق هذا المشروع في 4 محافظات تجريبياً، حيث من شأن ذلك توسيع نطاق الصناعة في القرى والمدن الصناعية. وأشار الى أن مشروع الدعم الحكومي سيشمل 20 ألف وحدة إنتاج منها 5ر18 ألف وحدة تتعلق بالصناعات الصغيرة، وسيوفر ذلك 100 ألف فرصة عمل مباشرة.