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رقم الخبر: 202103 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 17:15 الاقسام: محليات  
إتحاد الجمعيات الاسلامية لطلبة المدارس يعقد ندوة (عالم بدون إرهاب)

إتحاد الجمعيات الاسلامية لطلبة المدارس يعقد ندوة (عالم بدون إرهاب)

أعلن امين عام اتحاد الجمعيات الاسلامية لطلبة المدارس عن اعتزام الاتحاد عقد سلسلة ندوات تحت عنوان (عالم بدون ارهاب)، لرفع مستوى وعي الطلاب.
واضاف حامد علامتي في مؤتمر صحفي بأن ظاهرة الارهاب ليست بالجديدة ويعود ماضيها الى ماضي البشر، ولكنها لم تكن قط شاملة كما هي الآن.
ووصف الارهاب بأنه بمثابة الاستغلال السياسي للعنف كاداة لممارسة الضغوط على الحكومات لتغييرها. 
واضاف: النماذج على ذلك، هي الحروب الدموية في مختلف العصور والحروب الصليبية وقمع دعاة الحرية في انحاء العالم وجرائم الصهاينة في فلسطين وجرائم امريكا في فيتنام والعراق وافغانستان، واغتيال علماء الذرة، وجرائم داعش في كافة مناطق العالم. كما ان التطور التكنولوجي جاء بأنواع جديدة من الارهاب مثل ارهاب البيئة والزراعة والاقتصاد والإعلام ، واحدثها الارهاب السايبري. 
وقال علامتي: بعد الثورة الاسلامية، قامت امريكا، بسبب اختلاف وجهات النظر مع ايران، بمجابهة نظام الجمهورية الاسلامية في كافة الساحات، بشكل مباشر وغير مباشر، وقدمت الدعم والاسناد المادي والمعنوي للجماعات المناوئة لايران، كما حصل في انقلاب الـ 28 من مرداد (19/8/1953)، (ضد مصدق وإعادة الشاه الى سدة الحكم) . 
وقد تجاوز عداء امريكا لايران مرحلة الارهاب، واصبح حرباً شاملة عليها، استهدفت الثقافة والاقتصاد ايضاً. 
واضاف بان الندوات ستحمل عناوين مثل: الارهاب بالنيابة، والاقتصادي والبيئي والمعيشي والزراعي والاعلامي والسايبري. وذلك لإحاطة الطلاب، بناة المستقبل، علماً بالتهديدات وتوعيتهم وتعزيز معنوياتهم وإرادتهم.
وقال: من الطبيعي ان تتمثل خارطة الطريق في هذا المسعى بالسير دائماً على خطى توجيهات سماحة قائد الثورة، لإعداد الطلاب ليكونوا مستعدين لمواجهة النظام السلطوي في العالم. 
وانتهى علامتي بالقول ان الندوات ستبدأ في الفترة بين 23 اكتوبر و 6 نوفمبر، وعلى فترات زمنية كل منها في احدى المناطق في مختلف انحاء البلاد، وخاصة في (5) من المحافظات. كما يجري البحث في امكانية مشاركة مجموعات طلبة من بلدان اسلامية أخرى. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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