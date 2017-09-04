قال سفير إيران في الصين علي أصغر خاجي خلال مراسم إفتتاح الندوة الخامسة للعلاقات الثقافية بين إيران والصين، ان إقامة مثل هذه الإجتماعات هي حصيلة جهود مشتركة بدأت بواكيرها منذ 10 أعوام وتحولت اليوم الى آليات رئيسة لتنشيط الأبحاث الثقافية بين إيران والصين.

وانطلقت الندوة الخامسة للعلاقات الثقافية بين إيران والصين تحت عنوان الحوار الثقافي ومشروع حزام واحد، طريق واحد في مركز أبحاث أكاديمية العلوم الإجتماعية في بكين لتستمر يومين.

وأشار علي أصغر خاجي خلال كلمته، الى ان إيران والصين حضارتين عالميتين عريقتين تتمتعان بتاريخ وثقافة غنية ووأضاف، ان العلاقات الثقافية بين البلدين تمتد جذورها الى اكثر من ألفي سنة واليوم وبفضل تحقيق التقدم التقني وتطوير سبل التواصل، توفرت الأرضية والإمكانيات اللازمة لتوسيع نطاق العلاقات الثقافية أكثر من ذي قبل.

كما أشار إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيسين الايراني والصيني وقال أن هذه الزيارات أدت الى الإرتقاء بالعلاقات الى المستوى الإستراتيجي.

وقيم خاجي العلاقات الثقافية بين البلدين بالـ مميزة، مشيرا الى حضور إيران بصفة ضيف شرف في معرض بكين الدولي الرابع والعشرين للكتاب بمشاركة 60 ناشرا ومؤلفا وفنانا إيرانيا، كما أشار الى إقامة معرض الصور المشترك بين وكالتي إرنا وشينخوا على هامش هذا المعرض بوصفهما وكالتي الأنباء الرسميتين للبلدين حيث عرضتا لزوار المعرض بعض جوانب ثقافة وتاريخ إيران والصين في إطار 100 صورة.

تجدر الإشارة، انه ألقي كل من رئيس مركز أبحاث تاريخ العالم خن شونغ خونغ ومساعد أكاديمية العلوم الإجتماعية في بكين ساي فانغ كلمة في مراسم الافتتاح وصفا فيها هذا الحدث الثقافي بالمهم لتوسيع العلاقات الثقافية بين البلدين.