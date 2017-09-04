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رقم الخبر: 202101 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 16:36 الاقسام: دوليات  
فيضانات موسمية في الهند تعزل مئات القرى

فيضانات موسمية في الهند تعزل مئات القرى

استمر اجتياح الفيضانات الموسمية للهند، يوم الإثنين، وسط معاناة الأهالي من غمر المياه للبيوت والشوارع، وعزل مئات القرى، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

 وأوضحت الصور قيام المواطنين باستخدام القوارب المطاطية للعبور إلى منازلهم، ومحاولة انقاذ العالقين. وقالت مصادر حكومية: إن الهند ستبدأ خلال شهر تقريبا تنفيذ خطة بتكلفة 87 مليار دولار للربط بين بعض أكبر الأنهار في البلاد، فيما يراهن رئيس الوزراء ناريندرا مودي على هذا المشروع الطموح للقضاء على الفيضانات وموجات الجفاف.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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