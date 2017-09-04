فيضانات موسمية في الهند تعزل مئات القرى استمر اجتياح الفيضانات الموسمية للهند، يوم الإثنين، وسط معاناة الأهالي من غمر المياه للبيوت والشوارع، وعزل مئات القرى، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.