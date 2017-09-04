  • الإثنين ١٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202100 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 16:35 الاقسام: دوليات  
تراجع كبير لشعبية ماكرون

تراجع كبير لشعبية ماكرون

أظهر استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه الاثنين أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته إدوار فيليب تراجعت في نهاية أغسطس للشهر الثاني على التوالي.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف فرنسا" لحساب موقعي "هافبوست" و"سينيوز"، إلى تراجع شعبية ماكرون في أغسطس، إذ بلغت نسبة الآراء المؤيدة له 30%، مقابل 43% في نهاية يونيو و36% في نهاية يوليو. وكشف الاستطلاع أن هذا التراجع سجل خصوصا في صفوف مؤيدي الحزب الاشتراكي ودعاة حماية البيئة، لكن شعبيته تحسنت بين مؤيدي الجمهوريين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0618 sec