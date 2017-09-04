وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف فرنسا" لحساب موقعي "هافبوست" و"سينيوز"، إلى تراجع شعبية ماكرون في أغسطس، إذ بلغت نسبة الآراء المؤيدة له 30%، مقابل 43% في نهاية يونيو و36% في نهاية يوليو. وكشف الاستطلاع أن هذا التراجع سجل خصوصا في صفوف مؤيدي الحزب الاشتراكي ودعاة حماية البيئة، لكن شعبيته تحسنت بين مؤيدي الجمهوريين.