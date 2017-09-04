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|رقم الخبر: 202100
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 16:35
|الاقسام: دوليات
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تراجع كبير لشعبية ماكرون
أظهر استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه الاثنين أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته إدوار فيليب تراجعت في نهاية أغسطس للشهر الثاني على التوالي.
وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف فرنسا" لحساب موقعي "هافبوست" و"سينيوز"، إلى تراجع شعبية ماكرون في أغسطس، إذ بلغت نسبة الآراء المؤيدة له 30%، مقابل 43% في نهاية يونيو و36% في نهاية يوليو. وكشف الاستطلاع أن هذا التراجع سجل خصوصا في صفوف مؤيدي الحزب الاشتراكي ودعاة حماية البيئة، لكن شعبيته تحسنت بين مؤيدي الجمهوريين.
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